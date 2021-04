Cronaca Fidanzato violento arrestato dai Carabinieri: maltrattava la compagna e le ruba il cellulare

Un 35enne residente in un paese dell'interland sassarese è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di rapina, maltrattamenti in famiglia e detenzione di armi. L'uomo dopo una lita con la fidanzata convivente, con tanto di percosse, le ha rubato il cellulare. Rintracciato dai Carabinieri è stato trovato in possesso di 3 coltelli a serramanico di tipo pattadese. Da segnalare che il 35enne era gravato da un provvedimento di divieto di detenzione di armi.