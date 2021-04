Cronaca Sassari: a passeggio per il centro "incrocia" un ordine di cattura a suo carico - Pregiudicato a Bancali

La Polizia di Stato ha arrestato, S.F. un 39enne sassarese con precedenti di polizia, in esecuzione di ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari. L’uomo è stato tratto in arresto da un equipaggio della Squadra Volanti, allertato da un agente libero dal servizio, che lo ha notato mentre era a piedi per le vie del centro. Il poliziotto, che era a conoscenza del rintraccio per cattura nei confronti dell’uomo ha quindi allertato la sala operativa. Una volta rintracciato ed identificato, il 39enne è stato accompagnato pressi gli uffici della Questura e dopo la notifica del provvedimento dell’autorità giudiziaria, accompagnato presso il carcere di Sassari-Bancali.