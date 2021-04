Sono oltre 200 gli infermieri precari nell' AOU di Sassari al dicembre 2020

Lo denunciano in una nota indirizzata al presidente della regione Solinas e all'assessore alla sanità, Nieddu, i componenti la segreteria territoriale del Nursing Up, Andrea Farris, Nicole Carboni, Simona Deriu, Paolo Faggioni e Salvatore Camboni che aggiungono: "Il dato emerge dai documenti aziendali disponibili e resi noti sul sito dell’Azienda. Se a questi si sommano le assunzioni a tempo determinato degli ultimi mesi del 2021, il personale precario è in continuo aumento. Il Nursing Up intende segnalare che molti di loro hanno già maturato i requisiti minimi per la stabilizzazione dall’anno scorso, una parte è in procinto di raggiungerli in questa prima parte del 2021, e una buona parte raggiungerà il requisito dei 36 mesi entro il 31/12/2021.





È ormai del 26 Febbraio, la conversione in legge del decreto mille proroghe che posticipa il termine ultimo per il raggiungimento del requisito minimo dei 36 mesi di lavoro pubblico al 31/12/2021. Della stessa data anche la delibera regionale per l’avvio del piano di superamento del precariato che indica alle aziende del SSR le linee guida per l’indizione dei bandi di stabilizzazione del personale precario. Peccato che il termine indicato dalla Regione per il raggiungimento dei requisiti sia rimasto al 31/12/2020, in contrasto peraltro con le ultime direttive nazionali.

Il Nursing Up intende segnalare l’ incongruenza del piano regionale rispetto alla normativa nazionale. Ne richiede pertanto la revisione per quanto concerne le linee guida regionali e l’ aggiornamento al 31/12/2021 come termine utile alla maturazione dei 36 mesi. In Conclusione, il Nursing Up, sollecitando l’avvio delle procedure di stabilizzazione da parte dell’AOU di Sassari e di tutte le aziende del SSR, chiede un incontro presso l’Assessorato per discutere insieme la problematica appena esposta."