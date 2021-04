MIO Italia: per evitare il falllimento l'unico vaccino è la riapertura

v Le aperture, il ritorno al lavoro, rappresentano l’unico vaccino, sicuro al 100%, nei confronti della “variante imprese”, sempre più incombente. Questo è inconfutabile». Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità e Marco Lombardi, referente per la Sardegna «Per funzionare, però, il vaccino va assunto subito», ha sottolineato Paolo Bianchini.

«Registriamo con soddisfazione che si comincia a parlare con forza di riaperture, al netto delle solite cassandre che non sembrano vivere nel paese reale. E infatti non dicono una parola sui mezzi pubblici affollati, come se fossero covid-free. I piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) non ancora falliti, vogliono riavvicinarsi alla normalità sulla base di tempistiche certe e con tutte le misure di prevenzione.