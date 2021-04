Cronaca Gli artificieri del 5°Reggimento della Brigata “Sassari” hanno fatto brillare una bomba d’aereo italiana

La bomba era di tipo "a frammentazione" e aveva un peso di 14 kg. L’ordigno è stato rinvenuto in maniera fortuita il 12 aprile in località “Terramaini”, nei pressi di Villasor (provincia del Sud Sardegna), durante una lavorazione agricola eseguita in un campo di erba medica. Le operazioni di bonifica, prontamente richieste dalla Prefettura di Cagliari, sono iniziate immediatamente con la messa in sicurezza dell’area, opportunamente recintata, e si sono concluse con successo con la distruzione dell’ordigno effettuato sul luogo del ritrovamento.