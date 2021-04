Cronaca Alghero: "topo" di spogliatoio arrestato per furto aggravato - Quattro furti in un supermercato

Era riuscito a individuare lo spogliatoio di un supermercato di Alghero dove i dipendenti si cambiavano e lasciavano i propri effetti personali. L'occasione fa l'uomo ladro e così un 45enne algherese si è dato da fare nelle giornate del 9 e 10 marzo scorso. Ora le indagini dei Carabinieri della Stazione di via Don Minzoni sono arrivate a conclusione e per il 45enne si sono aperte le porte di Bancali dove i militari lo hanno accompagnato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Sassari. L'uomo è accusato di ben 4 furti : dagli armadietti dello spogliatoio ha sottratto denaro e oggetti di valore che appartenevano ai dipendenti.