Alghero: la Guardia Costiera sequestra un migliaio di ricci di mare - Sanzioni per quasi 5 mila euro

I militari della Guardia Costiera di Alghero e personale della locale Compagnia Barracellare, in attività di pattugliamento terrestre lungo il litorale dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”, hanno individuato due pescatori di frodo intenti nell’attività di prelievo subacqueo di ricci di mare. I trasgressori, coadiuvati da un terzo soggetto , sono stati sorpresi dopo aver raccolto circa 1000 esemplari. I responsabili, non autorizzati al prelievo , sono stati tutti deferiti alla Procura della Repubblica. Sono inoltre stati sequestrati i ricci e le attrezzature. Oltre ai risvolti di carattere penale si procederà ad applicare le sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 4600 €, I ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare.