Stabilizzazione precari dei Consorzi di bonifica - I sindacati: "Entusiasmo ingiustificato dell'assessora"

"La Regione, con l'atto di indirizzo che avvierà l'iter per la stabilizzazione dei precari nei consorzi di bonifica, ha sostanzialmente deciso di non decidere, attribuendo ai Consorzi di bonifica assoluta discrezionalità sul numero e sulle categorie contrattuali dei precari da stabilizzare e perfino sulle tempistiche di attivazione delle procedure." Lo sostiene Franco Pani, segretario della Filbi-Uila, insieme ai delegati sindacali Sergio Manca e Fabrizio Savelli, rispettivamente del Consorzio di bonifica dell'Oristanese e della Sardegna Meridionale.





"Non condividiamo affatto - aggiungono - l’entusiasmo con il quale l’Assessora regionale dell’Agricoltura, sig.ra

Murgia, ha affidato alla stampa la notizia riguardo le stabilizzazioni dei precari dei consorzi di bonifica. Temiamo - proseguono i sindacalisti - che la delega in bianco che la Regione intende affidare ai consorzi , finirà per scontentare una buona parte del personale precario che attende, da tempo, un'occupazione stabile ed allungherà i tempi necessari per procedere con le stabilizzazioni.





Abbiamo inviato all’Assessora Murgia le nostre osservazioni scritte riguardo la bozza dell’atto di indirizzo, chiedendo la stabilizzazione di tutto il personale avventizio avente titolo ed un supplemento di riflessione che, speriamo, porti a correggere le numerose criticità riscontrate nel documento che ci è stato proposto." Concludono i sindacalisti Pani, Manca e Savelli.