Cronaca Valorizzare il Trenino Verde: incontro in Provincia

Oggi, mercoledì 14 aprile, alle ore 11.00 nella sala Angioy del palazzo della Provincia di Sassari, (p.zza d'Italia 31, – Sassari), l'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, si terrà la firma del del protocollo d’intesa del progetto dell’ARST in collaborazione con la Provincia di Sassari e con tutti i Comuni coinvolti per valorizzare la ferrovia storico-turistica del nord Sardegna, nell’anno in cui ricorre il centenario del viaggio dello scrittore inglese David Herbert Lawrence. L’iniziativa della creazione di una rete di Comuni è stata fortemente voluta dalla Provincia di Sassari, dall’ARST e dalle stesse amministrazioni comunali, i cui territori sono attraversati dalle storiche linee ferroviarie e che intendono attivare iniziative di promozione del territorio anche attraverso il Trenino Verde. Nel rispetto di tutte le norme sanitarie adottate per l’emergenza sanitaria.