Ci ha lasciato un protagonista della rinascita di Alghero

Aveva 84 anni e forse non è azzardato sostenere che almeno una settantina li ha passati al lavoro. A differenza dei fratelli non aveva voluto studiare, gli piaceva fare e, a quei tempi, chi aveva voglia poteva fare. Da adolescente lavora con il padre Flaminio nel commercio e poi realizza l'attività di laterizi, nella storica sede di via XX Settembre dove si trova attualmente, e dove è difficile ritenere che in oltre mezzo secolo non siano passate tutte le imprese edili algheresi, quelle del boom edilizio, ma anche quelle che costruirono gli alberghi. Negli anni Sessanta arriva l'hotel Eleonora, sulla costa a sud della città, nel promontorio di Calabona.





Una decina di anni dopo l'hotel Oasis, nel versante a mare di Maria Pia ,sulla direttrice per Fertila , che poi negli anni Novanta si potenzia anche come residence con una offerta di oltre 500 posti letto divenendo uno degli alberghi con maggiore ricettività dell'intera costa a Nord Ovest della Sardegna. E da uomo del fare Nino Fonnesu riusciva a conciliare la molteplicità degli investimenti in corso con una volontà e determinazione non proprio comune. Riuscendo perfino a dedicarsi allo sport, è stato dirigente e fondatore della Libertas Alghero, e in particolare del pugilato, insieme a un altro "gigante" dell'imprenditoria algherese, Giulio Novelli, pioniere dell'omonimo stabilimento balneare, del Lido. A quei tempi si cominciava a vivere la straordinaria leggenda di Tore Burruni campione del Mondo.





Un'avventura sportiva che Nino ha vissuto in prima persona ma anche dietro le quinte, soprattutto quando le sue qualità di imprenditore risultavano estremamente utili. Sanguigno di carattere poteva sembrare anche ruvido ma sotto il primo strato di pelle nascondeva sensibilità che lui stesso non voleva che apparissero. Forse temendo che venissero interpretate come una debolezza. Nino non camminava, correva, era il suo carattere, non conosceva orari di lavoro, viveva l'impresa ora per ora, dal primo mattino alla notte fonda, come una sua creatura, senza mai lasciarla un attimo. L'imprenditoria di una volta, quella della parola data e mantenuta. Conoscendone la forza e la volontà, viene perfino il dubbio che sia scomparso davvero.





Chissà che cosa starà facendo ora, speriamo che, dovunque si trovi, ci sia un angolo riservato ai fumatori. Oltre a tanti preziosi ricordi, a cominciare dalle interminabili partite di mariglia a casa di "zio"Gavino Paolini, Nino Fonnesu ha lasciato anche uno straordinario esempio di imprenditore che guardava lontano: i figli Enzo e Alessandra quel testimone lo hanno già raccolto con la stessa determinazione Ma previdente come era, non amava lasciare le cose al caso, e da uomo di sport, Ninetto ha previsto anche una "panchina" ben fornita, i nipoti Tiziano e Beatrice. Una cosa è certa: chi lo ha conosciuto non lo dimenticherà mai. Domani sera si terrà nella chiesa del Rosario in via XX Settembre, alle 18, la celebrazione del trigesimo. (g.o.)

Un mese fa è scomparso Nino Fonnesu e con lui se ne è andata un pezzo importante dell'imprenditoria algherese che intorno agli anni Cinquanta/ Sessanta del secolo scorso ha cominciato a costruire quella che sarebbe diventata la Riviera del Corallo e che, prima in Sardegna, per decenni ha rappresentato la Porta d'Oro del Turismo nell'Isola. Grazie all'impegno di uomini come Nino Fonnesu, da non dimenticare Battista Masia scomparso da qualche anno, fondatore nel 1951 dell'hotel Margherita, le cui famiglie, poi imparentate, sono originarie di Pozzomaggiore, che Alghero uscì dal guscio nel quale viveva tra pesca, edilizia e agricoltura, sposando l'industria delle vacanze, i primi charter dall'Inghilterra, diventando un riferimento del turismo internazionale.