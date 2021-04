Cronaca Alghero: martedì si vota per il Centro commerciale della città murata

Pochi giorni all'appuntamento assembleare del Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico. "Si chiude un triennio decisamente particolare e contraddittorio,- sostiene una nota del direttivo uscente - con una prima fase di forte rilancio e impulso, al quale hanno fatto da contro riflesso gli ultimi 14 mesi che sono stati un duro banco di prova organizzativo per i motivi che ben conosciamo, creando una regressione nel comparto commerciale e di servizi quasi sistematica. Ora si prova a rialzare la testa e riprogrammare un triennio che sarà quello del rilancio e del riposizionamento del comparto commerciale e di servizi verso livelli di eccellenza. Non è un mistero che la partita della ripresa e dell'arricchimento commerciale del dedalo di strade che compongono il centro storico, passerà proprio dalla chiave di accesso dell'associazionismo attivo. Il direttivo uscente guidato da Carlo Scarpa traccia un bilancio tutto sommato soddisfacente, tracciando una rotta per il futuro ben definita: Lavorare nell'interesse dei soci attraverso azioni mirate che portino benefici a chi ha scelto di scommettere sulla presenza nel nostro sistema. Ora l'appuntamento elettivo formerà il nuovo gruppo di lavoro che avrà l'arduo compito di traghettare il soggetto verso la modernizzazione tecnica e operativa richiesta dalle normative del terzo settore, in fase di applicazione a livello nazionale. L'appuntamento si terrà martedì 20 aprile alle 14:00 su piattaforma Microsoft Teams. Potranno partecipare ai lavori con diritto di voto i soci in regola con la posizione amministrativa 2021."