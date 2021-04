Cronaca Alghero: per il ponte Serra necessari interventi di recupero sui pilastri

I lavori di ristrutturazione del Ponte Serra proseguono con le parti della lavorazioni che toccano gli aspetti edili dell’intervento, dopo la messa in sicurezza statica con i tiranti in acciaio e con i pezzi speciali installati per rimettere in tensione la struttura. Le parti edili del ponte, i pilastri, le arcate, hanno in questi giorni mostrato tutta la precarietà e la totale cedevolezza del cemento armato che le compone. Le condizioni del calcestruzzo sono infatti talmente deteriorate che si è reso necessario ricostruire integralmente le parti. Questo ha causato un fisiologico adeguamento delle lavorazioni: ogni pilastro viene ripulito completamente e ricostruito integralmente. Un’operazione cha va fatta per ciascun singolo elemento, con tutti i tempi necessari alla maturazione e tenuta del cemento armato di ogni singolo pilastro. Questo intervento non del tutto previsto in ogni singolo elemento, comporta quindi una tempistica di esecuzione differente rispetto alle previsioni. Le opere sono seguite costantemente dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru e dai tecnici del Comune. “Si tratta di interventi che si sono dimostrati piuttosto delicati, data la totale assenza ultradecennale di manutenzione del Ponte Serra. Ma se da una parte ciò comporta un comprensibile ma contenuto adeguamento dei tempi, dall’altra ci restituisce una struttura ancora più sicura e rinnovata”, spiega l’Assessore Peru.