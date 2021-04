Finisce in Procura il pranzo delle Terme di Sardara - Il PD: accesso agli atti e una interrogazione

Il pranzo che si è tenuto nel ristorante delle Terme di Sardara mercoledì scorso sta per lasciare i pettegolezzi della rete ed entrare a pieno titolo negli atti ufficiali. C'è una richiesta di accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali del Partito Democratico e sembra che la Procura dell Repubblica di Cagliari abbia deciso di aprire un fascicolo. Al pranzo in questione avrebbero partecipato 19 persone, violando in maniera palese le disposizioni sanitarie in corso in materia di prevenzione alla pandemia, tra le quali dirigenti ed esponenti di primissimo piano della amministrazione regionale.

Oltre all'accesso agli atti il Pd ha inoltre presentato anche una interrogazione.

"Mentre la Sardegna si preparava alla zona rossa, - si legge nel documento - il comandante regionale del Corpo Forestale partecipava ad un banchetto proibito. Il presidente della Regione riferisca in aula sull' intera vicenda. Tra questi anche Antonio Casula, comandante regionale del Corpo Forestale, l'unico a confermare la propria presenza per ragioni del proprio ufficio, motivo per cui ci aspettiamo da lui di conoscere nomi e cognomi degli altri presenti.

La notizia della presenza del comandante del Corpo Forestale Antonio Casula al convivio di Sardara ci lascia a dir poco perplessi – scrivono i consiglieri del PD –. Mentre il Corpo Forestale è impegnato, con spirito di servizio e sacrificio, nei controlli per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid-19, il comandante Casula si ritrova presente ad un meeting conviviale.

Se la Sardegna è in zona rossa- proseguono i consiglieri - è anche a causa di questi purtroppo frequenti e irresponsabili atteggiamenti che contribuiscono alla diffusione del contagio, accrescendo la crisi sanitaria ed economica, trascinando nel baratro imprenditori, liberi professionisti e tante altre categorie sempre più schiacciate dagli effetti delle restrizioni necessarie al contenimento della pandemia".

"Riteniamo doveroso che la Politica tutta e i rappresentati delle diverse istituzioni e amministrazioni ed enti regionali siano di esempio e - concludono i Dem - che il presidente riferisca in Aula, rispondendo alla nostra interrogazione e facendo chiarezza sull'accaduto per quanto di sua conoscenza".

Dalle indiscrezioni della rete sembra uscire l'assessore regionale all'agricoltura, Gabriella Murgia, che sostiene che in quella giornata era impegnata da altra parte per compiti istituzionali.

Sul fronte giudiziario si apprende che la Procura della Repubblica di Cagliari ha chiesto alla Guardia di Finanza una relazione dettagliata sull'accaduto. Da segnalare che sono state proprio le Fiamme Gialle ha interrompere mercoledì scorso il pranzo intervenendo nel ristorante delle Terme di Sardara.