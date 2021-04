Cronaca Gran lavoro dei Carabinieri per sanzionare i complici della zona rossa

A Bonorva i militari della Stazione hanno sanzionato una decina di persone per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del virus. Alcuni privi delle misure di prevenzione tenevano una sorta di assemblea in una strada del centro cittadino, altri in una casa colonica di Padria, in località Mariani, avevano organizzato una arrostita e infine, l'ultimo, un avventore di un bar, sempre a Padria, non indossava la mascherina.