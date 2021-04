Sardegna Ricerche: stand virtuali per le start up a VIVA Tecnology di Parigi

Possono partecipare le startup con sede legale o operativa in Sardegna, iscritte all'apposita sezione speciale della Camera di commercio; e che abbiano un sito web attivo e un logo (in alta definizione), e la capacità di rispondere in lingua inglese. Le imprese interessate dovranno trasmettere via PEC la documentazione richiesta nell'avviso entro le ore 12:00 del 16 aprile. VIVA Technology è uno dei più importanti eventi europei dedicati alle startup e all'innovazione tecnologica e si svolge ogni anno a Parigi. Nel 2019 ha visto la presenza di 124.000 visitatori, 13.000 startup, alcune delle principali multinazionali hi-tech (Google, Huawei, AWS, IBM, Intel, Cisco, Alibaba, ecc.) e un fitto programma di conferenze con 400 relatori di alto profilo, tra cui Mark Zuckerberg, Jack Ma e Satya Nadella.





L'edizione 2020 è stata annullata a causa della pandemia e, a fronte del perdurare della stessa, nel 2021 l'evento si svolgerà in modalità ibrida (in presenza e online). In considerazione del possibile protrarsi di limitazioni agli spostamenti, Sardegna Ricerche acquisterà un'area espositiva virtuale (100% online) per le startup con sede in Sardegna che ne faranno richiesta, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.





Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale all’indirizzo https:// vivatechnology.com , mentre l’Avviso pubblico con i requisiti e le modalità di partecipazione e la modulistica si possono scaricare dal sito web di Sardegna Ricerche ( www.sardegnaricerche.it ). Per informazioni ci si può rivolgere ad Andrea Duranti del settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna Ricerche (email: duranti@ sardegnaricerche.it ).

Le startup con sede in Sardegna hanno tempo fino a venerdì 16 aprile per partecipare gratuitamente a VIVA Tecnology 2021, il grande salone dell'innovazione in programma dal 16 al 19 giugno. L'iniziativa è di Sardegna Ricerche che, in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'Industria e nell'ambito delle attività previste dal Programma regionale per l'internazionalizzazione, ha organizzato un'area espositiva virtuale che mette a disposizione delle imprese innovative dell'isola. Ogni startup avrà a disposizione un proprio stand virtuale (e.booth) in cui potrà presentare le proprie soluzioni innovative e ricevere richieste di contatto da parte di imprese, visitatori e partner, più due “pass” per l'accesso online alle conferenze e agli altri eventi in programma.