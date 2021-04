Anche Confcommercio Sud Sardegna e Fipe in piazza a Roma

“Aperture intervallate dalle chiusure improvvise non aiutano certamente un settore in ginocchio ormai da troppo tempo”, spiega il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, “la salute prima di tutto, ed è proprio per questo motivo che noi abbiamo provveduto a mettere in sicurezza i nostri locali fin da subito con le nostre risorse, ci siamo indebitati, convinti di poter continuare a offrire il nostro servizio, ma cosi non è stato”. La Sardegna in poche settimane, solo tre, è piombata da una zona bianca in una zona rossa.





“Le misure messe in campo fino a questo momento dai Governi non sono sufficienti a dare risposte alla nostra categoria”, aggiunge il presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia, “i nostri locali in poco tempo sono piombati in una crisi senza precedenti che porterà alla morte definitiva di molte aziende”. In tutte le grandi città ci saranno presidi e collegamenti con la piazza romana dove per ovvie esigenze di sicurezza e quindi per evitare contagi ed assembramenti saranno presenti i massimi dirigenti di Confcommercio come il presidente nazionale Carlo Sangalli e il vice Lino Enrico Stoppani.

Riaperture in sicurezza e sostegni concreti. Queste in sintesi le richieste di 200 dirigenti che si sono dati appuntamento per domani, martedì 13 aprile, a Roma, in piazza San Silvestro, per manifestare pacificamente contro una situazione che ormai da troppo tempo è diventata insostenibile per il mondo dell’imprenditoria. All’assemblea straordinaria, organizzata dalla Fipe Confcommercio con tutte le categorie del settore (dai ristoranti, alle discoteche, fino ai bar e stabilimenti balneari), parteciperanno anche il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti e il presidente Fipe Sud Sardegna Emanuele Frongia che saranno i portavoce della sofferenza del settore dell’Isola appena entrata in zona rossa.