La Alan Kurdi può ripartire - Zoffili: "Spero che non torni più nel nostro Paese"

Può riprendere il mare la Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye ferma dallo scorso settembre nel porto di Olbia, dove era arrivata con 125 migranti a bordo e dove era stata sequestrata dalla Guardia costiera per presunte irregolarità legate alla sicurezza. Il Tar Sardegna ha accolto il ricorso presentato dalla ong, come ha reso noto la stessa Sea Eye: "Il giudice ha stabilito che la nave non deve più essere trattenuta poiché può subire gravi danni finanziari e possono verificarsi ulteriori danni se la nave non viene trasferita in Spagna per i lavori di ispezione e manutenzione biennali programmati". La Alan Kurdi potrà dunque lasciare il porto gallurese e raggiungere la Spagna in attesa della discussione sulla legittimità del sequestro, fissata per il 3 novembre. La nave era arrivata in Sardegna a settembre dello scorso anno. Era diretta a Marsiglia con a bordo 125 migranti, ma le condizioni meteo le avevano impedito di proseguire il viaggio.

Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna, ricorda quella vicenda.





"Era il 25 Settembre del 2020, quando supportato da consiglieri regionali, militanti Lega Sardegna e cittadini, - afferma - mi sedevo dimostrativamente sul molo del porto di Olbia nel tentativo di impedire l'attracco della nave della Ong tedesca Sea eye 'Alan Kurdi'. Protesta pacifica, nell'esercizio delle mie funzioni, per ribadire che l'attività delle Ong nel mediterraneo non solo rappresenta un incentivo alle attività dei trafficanti di esseri umani, aumentando il cosiddetto 'pull factor' verso le nostre coste, ma che nel caso della Alan Kurdi sussistevano anche problemi di sicurezza specifici che il fermo giudiziario prima e il Tar poi hanno confermato, costringendo la nave ad abbandonare il territorio italiano e tornarsene in Spagna per eseguire urgenti lavori di riparazione. Resta peraltro ferma, come si legge nella decisione giudiziaria riportata sui giornali, l'interdizione per la nave a ripetere le operazioni di ricerca e trasferimento dei migranti sul territorio italiano, almeno finché non saranno ripristinate le condizioni di navigazione a norma di legge.





Mi auguro che non torni più nel nostro Paese e che questa vicenda stimoli tutti a una riflessione su come la politica dei porti aperti si stia rilevando fallimentare in tutti i sensi, sia perché mette a repentaglio equipaggi e migranti, sia perché rappresenta un potenziale ulteriore veicolo di contagi per la popolazione già stremata da un anno di pandemia. Sulla salute, sulla vita non si scherza: tanto più ora che l'Italia deve guardare con decisione e serietà alle prossime riaperture che finalmente archivieranno questa triste stagione".