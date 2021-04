Altro fine settimana di controlli degli arrivi in Sardegna

Le verifiche dei passeggeri in arrivo sono state eseguite dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19.





Tra le ore 18 del 10 aprile e le ore 18 dell'11 aprile, sono stati effettuati 1.894 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 605 nell’aeroporto di Cagliari e 193 in quello di Alghero; 613 nel porto di Olbia, 130 in quello di Porto Torres, 353 e a Cagliari. Sono stati effettuati anche 64 controlli nel territorio.