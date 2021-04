Cronaca Sette a tavola in una abitazione privata: tutti sanzionati

Una una Volante del Commissariato di Tortolì è stata chiamata a intervenire in un appartamento nel centro del paese da dove giungevano rumori molesti. La chiamata è arrivata alla sala operativa attraverso il numero 113. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato sette persone a cena, non conviventi, che partecipavano al convivio con un buon umore decisamente rumoroso. Sono stati tutti sanzionati per violazione delle norme anticovid che vietano la presenza di più di 2 persone non conviventi in una abitazione privata.