Olbia: distribuiti dai volontari centinaia di libretti contro la droga

La droga continua a mietere vittime e a riempire le carceri di pusher criminali, spacciatori più o meno improvvisati e di tossici che per “guadagnarsi” la dose giornaliera, giorno per giorno sono “costretti” a vendere la dose in più all’”amico” rischiando lui stesso di finire nella rete dei criminali dalla quale sarà impossibile uscire. Tutto questo quasi nella noncuranza dell’opinione pubblica, presa com’è dalle notizie dei contagi che condizioneranno poi i colori delle regioni e i possibili lockdown che ogni fine settimana cambiano a seconda della diffusione del virus.





Senza nulla togliere all’importanza di essere informati sugli sviluppi della pandemia, non possiamo comunque ignorare tutto ciò che avviene d’altro genere e che ci circonda e il dramma della droga è una di quelle realtà con cui, nostro malgrado, siamo costretti a convivere. Per chi pensasse che è qualcosa che riguarda gli altri, può aprire un qualsiasi quotidiano locale o nazionale, per rendersi conto di quante persone sono vittime innocenti a causa della criminalità e degli incidenti causate da persone in stato di ebbrezza o di sostanze di vario genere.





I volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology di Olbia, da anni sono dalla parte di chi questo mondo lo subisce e non intende chiudere gli occhi, per questo settimanalmente riforniscono i negozi dei vari quartieri della città dei libretti contenenti informazioni corrette sugli effetti delle droghe, alcol, abuso di farmaci e antidolorifici e nuove droghe sintetiche. L’importanza della costanza di questa iniziativa è data dal fatto che ormai tutti i commercianti Olbiesi sono collaboratori dei volontari, diventando così protagonisti nel diffondere una nuova cultura sulle droghe.

i volontari nella serata di sabato 10 aprile, hanno distribuito centinaia di libretti nei negozi del centro cittadino, sicuri che fosse anche solo un libretto ad illuminare un ragazzo in pericolo, abbiano salvato una vita e questo non può essere quantificato in nessun prezzo o valore materiale.