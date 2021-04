I volontari del Mondo Libero dalla Droga in azione a Palau e Sanluri

Mentre tutta la nostra attenzione è dirottata sui problemi legati alla pandemia, gli spacciatori non perdono tempo, terreno e non conoscono crisi. Tutto questo nonostante sappiamo bene che la droga ha creato, crea e continuerà a creare molti più danni rispetto alla pandemia, a meno che non vengano divulgate, insegnate e utilizzate le corrette informazioni relative all’uso di droga.

Al fine di contribuire alla diffusione di informazioni corrette sui danni provocati dagli stupefacenti, i volontari della Chiesa di Scientology e di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, nel pomeriggio di sabato 10 aprile, distribuiranno centinaia di libretti informativi nelle attività commerciali di Palau e Sanluri, dopo che nella serata di venerdì è stata Cagliari il luogo scelto per continuare la prevenzione. Per quanto nessuno vorrebbe un figlio drogato, un amico drogato e nemmeno vorrebbero un estraneo drogato nelle proprie vicinanze, la cultura che va di moda rimane quella del "vivi e lascia vivere", anche di fronta a problematiche come la tossicodipendenza.

I volontari stanno portando avanti questa iniziativa con cadenza settimanale. Lo scopo è di portare informazioni provenienti da ex consumatori di droga nella speranza in primo luogo di ottenere che i più giovani, che ancora non si sono affacciati a questo mondo, non ci entrino mai, mentre quelli che ne sono già vittime, possano vedere fino a dove potranno portarli gli stupefacenti. E’ risaputo che solo attraverso la comprensione si possono assumere scelte razionali, per questo la prevenzione risulta essere l’arma alla quale si dovrebbe dedicare il massimo degli sforzi.