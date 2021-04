Valledoria: lunedi lavori alla rete idrica: Sospesa l'erogazione dell'acqua

Oltre via De Gasperi e Corso Europa sono interessate anche le vie Belvedere, Risorgimento, Parini, Leopardi, Dante, Petrarca, Moro, Manzoni, Piave, Cadorna, Sauro, Oberdan, Solferino, Casu, Vittorio Veneto, Coghinas, Roma, Caprera, Giovanni XXIII, Regina Elena, Galilei e Amsicora Lo studio. È un ulteriore tassello del corposo piano di investimenti che Abbanoa sta portando avanti a tappe forzate in tutta la Sardegna. I tratti di rete idrica oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell'entità delle perdite e dei costi di produzione della risorsa idrica andata dispersa, l'incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti.





Le nuove reti. Sulla base di questi criteri sono stati considerati prioritari gli interventi riguardanti la sostituzione di vecchie condotte in polietilene, acciaio, ghisa grigia giunte ormai al termine della loro vita. Al loro posto saranno installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all'esterno delle proprietà private. Inoltre, le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate. I finanziati Cipe.





Questo appalto chiude gli investimenti dei fondi Cipe 27/2015: in tutto 75 milioni di euro destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile. Complessivamente i Comuni interessati in tutta la Sardegna sono cento, divisi in 16 maxi-interventi tutti aggiudicati in via definitiva. Per quanto riguarda il nord-ovest dell'Isola gli appalti hanno riguardato interventi di efficientamento delle reti idriche nella Città di Sassari (3,3 milioni di euro), Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi e Tissi (7,4 milioni di Euro), Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini e Berchidda (1,5 milioni di euro), Alghero, Ittiri, Mores, Ozieri, Porto Torres e altre zone di Sassari (4 milioni di euro) e il completamento dell'acquedotto per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru (2,6 milioni di euro).

Lunedì 12 aprile 2021 i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento delle nuove condotte realizzate Valledoria in via De Gasperi e completeranno i collegamenti avviati nelle scorse settimane in Corso Europa. Dalle 9 alle 20 sarà necessario sospendere l'erogazione nel centro abitato. L'intervento rientra nel maxi appalto da oltre 3,6 milioni di efficientamento delle reti idriche in 6 Comuni della provincia di Sassari: oltre Valledoria, sono interessati anche Sorso, Sennori, Santa Maria Coghinas, Tergu e Viddalba. Le strade interessate. Per quanto riguarda Valledoria, l’appalto in corso prevede la sostituzione integrale di oltre 4 chilometri di condotte e relativi allacci alle utenze.