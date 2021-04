Cronaca Alghero: sarà il Green Hotel ad accogliere gii ospiti del centro anziani di Fertilia

La procedura di individuazione di un immobile in locazione temporanea per alloggiare gli ospiti del Centro Anziani è giunta alla fase di sottoscrizione del contratto. Una parte dell’Hotel Green, sul viale della Resistenza, sarà la casa migliore, più accogliente e in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, per far trascorrere adeguatamente agli ospiti il tempo necessario per tornare al rinnovato Centro Anziani di Viale della Resistenza che nel frattempo sarà al centro di opere di riqualificazione. Domani, venerdì 9 aprile, alle 10,00, presso il Green Hotel, il Sindaco Mario Conoci con l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, con altri membri della Giunta, incontrerà la stampa per illustrare i dettagli dell’iniziativa.