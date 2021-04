Cronaca Birretta, senza mascherina e uno vicino all'altro: 5 sanzioni a Uri

Stavano tranquillamente chiacchierando in fondo a una via del paese, nessuna protezione, nè mascherina e tantomeno distanziamento, con la classica "birretta" tra le mani giusto per soddisfare la sete. Come avveniva una volta al bar. Così li hanno sorpresi i Carabinieri della Stazione di Uri che hanno proceduto a elevare a ciascuno di loro una sanzione amministrativa per l'inosservanza delle norme sanitarie anti Covid.