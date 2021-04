Cronaca Misure sanitarie: prorogata l'ordinanza di Solinas

Prorogate fino al 30 aprile le tre ordinanze restrittive contro la diffusione del Covid in scadenza in Sardegna. La proroga è stata disposta dal presidente Solinas nella tarda serata di martedì e riguarda principalmente la procedura dei test rapidi in porti e aeroporti per chi arriva in Sardegna. Viene quindi ribadito che i passeggeri che non siano già vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone 48 ore prima dell'arrivo nell'Isola, dovranno espletare tale procedura prima di partire o procedere al tampone entro 48 ore dall'arrivo in una struttura pubblica o privata a proprie spese ed entrare in isolamento per 10 giorni. Restano quindi le limitazioni per le seconde case, per la scuola, con il 25% a distanza, e per i trasporti, riempimento massimo al 50 %. Da aggiungere che per quanto riguarda la scuola si registrano nell'Isola diverse ordinanze dei sindaci, come nel caso di Alghero, che hanno disposto la chiusura degli istituti in seguito all'aumento dei contagi.