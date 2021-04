Cronaca Un lettore ottimista: prenotazioni per i vaccini come il Superenalotto

Dalle ore 0830 alle 1230 di oggi 6 aprile, i pazienti "fragili", affetti da patologie gravi, potevano prenotare la vaccinazione chiamando il numero 079/9955281. Mi sono detto, finalmente una buona notizia e, pertanto, ieri mattina, 6 aprile 2021, ho composto il numero in questione un centinaio di volte, in collaborazione con moglie e figlie, con questo risultato: la metà delle volte era occupato e l'altra metà squillava libero per tre - quattro volte, finché qualcuno staccava la linea. Dopo alcune ore, finalmente, un essere umano ha risposto, urlando: "Siiiiiiii" e riattaccando subito dopo. Alle ore 1230 in punto il telefono squillava libero ma nessuno rispondeva o staccava la linea. Oggi riproverò perché sono un' inguaribile ottimista ed attendo fiducioso che l'A.T.S. risponda alla e-mail che ho inviato chiedendo come prenotare i pazienti "fragili". Fate anche voi un tentativo di chiamata, magari vi rispondono Siiiiiiii.



Giuseppe Bassu