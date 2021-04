Niente vacanze pasquali per i volontari di Mondo Libero dalla Droga

Nei giorni consentiti dalle restrizioni sulla prevenzione anti Covid, continueranno le iniziative di prevenzione a Cagliari, Olbia, Oristano e Sanluri.





“Non abbassare mai la guardia contro il nemico” è il moto dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology. Il nemico in questo caso è la droga e gli spacciatori senza scrupoli che per mero e sporco denaro, non esitano a distruggere la vita dei ragazzi e delle loro famiglie.





“Si, niente vacanze perché non ci risulta che i pusher vadano mai in vacanza, dichiarano i volontari, anzi in queste occasioni si attivano per raggiungere con le loro “merci” le giovani vittime che sono cascate nel loro tranello. L’aumento vertiginoso del consumo di sostanze tra gli adolescenti non ci permette di mollare la presa.”





I risultati di sondaggi anonimi raccolti dai volontari in occasione delle conferenze di prevenzione fatte nelle scuole medie e superiori, che ha coinvolto oltre 3000 ragazzi tra i 14 e i 19 anni, sono molto preoccupanti.

Questi risultati sono il motivo per cui per i volontari non è possibile “abbassare la guardia contro il nemico”.





Nonostante le restrizioni i volontari non potevano mancare al loro impegno quotidiano e nelle giornate in cui saranno possibili gli spostamenti, i libretti con la verità sulla droga nella serata di giovedì 1 aprile sono stati distribuiti a Cagliari, mentre nelle giornate di martedì 6 i volontari saranno di scena a Sanluri e Olbia e giovedì 8 aprile i cittadini di Oristano riceveranno il messaggio di vivere liberi dalla droga.





Si possono scaricare e ordinare gratuitamente i materiali informativi e i Kit didattici per gli insegnanti sul sito: www.fondazioneperunmondoliberodalladroga.it e su www.cagliariliberadalladroga.com