Cronaca Dopo il picnic rosso si torna arancioni

Trascorsa la Pasquetta "rossa" la Sardegna tornerà da domani martedì 6 aprile "arancione" insieme ad Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento. Quindi negozi aperti, scuole, visite ad amici e parenti. Restano vietati i viaggi all'estero fino al 30 aprile e anche le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia.