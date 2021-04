Arriva nel Nord Sardegna la campagna screening "Sardi e sicuri"- Sassari e Distretto sanitario

Iniziativa promossa dalla Regione e realizzata da Ares- Ats Sardegna. L'intervento si svolgerà sabato 10 e domenica 11 aprile a Sassari e nei 14 centri del distretto sanitario: Sorso, Sennori, Castelsardo, Ossi, Usini, Tissi, Ittiri, Viddalba, Osilo, Nulvi, Uri, Tergu, Santa Maria Coghinas, Valledoria. Due giorni durante i quali i cittadini possono effettuare il tampone naso-faringeo per la rilevazione del Covid, la procedura è completamente gratuita e di brevissima durata ma estremamente utile soprattutto in un momento diffusione del virus come quello che stiamo attraversando. Le prestazioni si svolgeranno la mattina dalle 8:30 alle 13 e la sera dalle 14 alle 18.





Di seguito le sedi dove effettuare il test:





Le sedi nel Comune di Sassari





Palestra Bunker, Via Poligono

Scuola Primaria, Piazza Sacro Cuore ingresso da via Canepa

IC Li Punti, Scuola secondaria di primo grado, via Onida

IC Li Punti, Scuola primaria, via Era

Palestra c/o Piscine Latte Dolce, via Madre Teresa di Calcutta

IC Brigata Sassari, Scuola secondaria di primo grado, via Mastino n. 6

IC San Donato, Scuola primaria, via Fontana n. 3

IC San Donato, Scuola primaria, via Forlanini n. 16

IC Pertini Biasi, Scuola primaria, via Savoia n.18

IC Salvatore Farina, Scuola primaria San Giuseppe, Corso Cossiga

IC Pasquale Tola, Scuola primaria, via Washington n. 1

IC Pertini Biasi, Scuola via Genova

IC Monte Rosello Alto, Scuola secondaria di primo grado, via Ogliastra

CAMPANEDDA - Sala Consiglio, Piazza Don GM Ruiu-Soro

LA CORTE - Salone parrocchiale, piazza Don Pittalis





Le sedi nei Comuni del Distretto di Sassari





Sorso - Centro polifunzionale, via Dessì

Sorso - Scuola elementare Azuni

Sennori - Palestra polivalente Montigeddu

Ossi - Palestra sede centrale dell'I.C., via Europa

Ossi - Scuola primaria in via Tevere

Usini - Palazzetto dello sport , via I Maggio, Loc. Sa Maja

Tissi - Palestra comunale , via Dante

Ittiri - Palestra scolastica, via 25 luglio

Ittiri - Palazzetto dello sport, zona Martineddu

Castelsardo - Porto turistico

Viddalba - Sala conferenze, via Laigheddu

Tergu - Scuola Elementare - V.le Italia (lo screening si svolgerà solo domenica 11 aprile)

Osilo - Palestra comunale c/o complesso scolastico, via Sassari 21

Uri - Scuola media, via Alghero

Nulvi - Ex Convento di S. Tecla - P.zza Santa Tecla

Valledoria - Palazzetto dello Sport - via P. Dettori

Santa Maria Coghinas - P.zza A. Moro - presso Sala Consiliare