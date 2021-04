In affidamento ma continuava a rubare: in carcere un 21enne di Sassari

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di S.G., 21 anni, sassarese. Il Tribunale di Sassari ha infatti revocato il beneficio dell'affidamento in prova del quale godeva il giovane. La revoca è avvenuta in quanto il 21enne si è reso responsabile di vari reati, in particolare di furti in abitazione. L'arrestato è stato accompagnato all'istituto penale per minori di Quartucciu.