Sassari: arrestata una donna di 28 anni - Responsabile di un attentato incendiario

C.J, 28enne sassarese, era ristretta nella propria abitazione con un provvedimento di arresti domiciliari per reati di droga ma ora i Carabinieri gli hanno notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere in quanto accusata di essere l'autrice dell'incendio di una autovettura avvenuta a Uri il 6 febbraio scorso.





I Carabinieri della Stazione hanno infatti concluso le indagini su quell'episodio risalendo alla donna anche grazie alla telecamere di videosorveglianza della zona dove si era verificato l'attentato incendiario che aveva distrutto una Volkswagen.





Ora il Gip del Tribunale di Sassari ha disposto il suo trasferimento in carcere che è già stato eseguito. La donna si trova ora a Bancali.