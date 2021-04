Cronaca Emergenza Covid: pattuglie dei Carabinieri in tutto il territorio

In occasione delle festività pasquali e allo scopo di assicurare un controllo sul rispetto della zona rossa, il comando provinciale dei Carabinieri ha disposto un servizio coordinato che ha interessato i centri principali del territorio ma anche le zone rurali. Decine di pattuglie sono in azione per garantire in questo momento di estrema emergenza una mirata azione preventiva e repressiva sulle norme sanitarie disposte dal Governo centrale.

