Per la prima volta un sardo eletto nel Comitato dell'Ordine nazionale degli infermieri

Originario di Sant’Antioco, 57 anni, Pateri è direttore della Struttura Complessa del Servizio Professioni Infermieristiche e Ostetriche della Zona Sud dell’Ats Sardegna. Presidente dal 1994 del Collegio degli Infermieri Professionali della provincia di Cagliari e dal 2018 dell’Ordine di Cagliari, è stato in questi anni anche componente della Commissione Nazionale Formazione Continua e tesoriere del Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie. “Sento forte la responsabilità che questa carica nazionale comporta”, commenta Pateri, “in un momento storico nel quale anche le istituzioni e i cittadini hanno capito l’importanza degli infermieri e ci fanno sentire continuamente la loro vicinanza.





Le sfide che ci attendono sono gravose ma con il sostegno di tutti anche noi infermieri daremo il nostro contributo perché in Italia nasca una nuova sanità, sempre più vicina alle esigenze delle persone”. L’elezione a tesoriere nazionale di Pierpaolo Pateri è giunta dopo a sua riconferma alla guida dell’Ordine di Cagliari, che nelle settimane scorse ha rinnovato i suoi organi. Vice di Pateri sarà Luciano Serra, segretario Giuseppe Frigau e tesoriere Claudio Pirarba. Alla carica di consiglieri sono stati invece eletti Maria Giulietta Accalai, Nicoleta Claudia Arculescu, Milena Aresu, Gesuino Balloi, Luca Deidda, Valeria Murgia, Salvatore Pretta, Maria Cristina Racis, Fabiano Sulanas, Silvia Vacca e Silvia Viscogliosi.

Prestigioso riconoscimento per il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari Pierpaolo Pateri: è stati infatti eletto all’unanimità tesoriere della Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che ha rinnovato i suoi organi per i prossimi quattro anni, confermando alla presidenza Barbara Mangiacavalli. Pateri è il primo sardo ad essere eletto nel Comitato centrale della Fnopi e il primo a ricoprire una carica istituzionale, a rappresentanza degli oltre 450 mila infermieri che lavorano in Italia.