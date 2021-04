Cronaca Alghero: l'anagrafe in tabaccheria

Grazie ad una convenzione tra Comune di Alghero e la Federazione Italiana Tabaccai, i certificati anagrafici potranno essere rilasciati anche nelle tabaccherie. Il progetto dell'Amministrazione che premette ai cittadini di avere a disposizione un importante servizio in fasce orarie più ampie rispetto a quelle garantite dagli uffici comunali conta sull'adesione di dieci attività del territorio che partiranno per prime con la nuova iniziativa. I certificati anagrafici, una lunga serie quella prevista, possono essere rilasciati quindi anche in tabaccheria. Il nuovo servizio sarà presentato martedì prossimo, 6 aprile alle 10,00, a Porta Terra con conferenza stampa che il Sindaco Mario Conoci terrà insieme all'Assessore Marco Di Gangi e al presidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale Salvatore D'Appello.