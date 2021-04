Comuni Unione del Coros: assegnate le deleghe assessoriali

Durante l’assemblea tenutasi lunedì 29 marzo, dopo l’approvazione del bilancio, l’Unione ha formalmente affidato la deleghe agli assessori, che sono fatti carico di seguire, ognuno per la propria competenza, le funzioni associate e i servizi che l’Ente ha attivato in questi anni. Funzioni di supporto alle attività singole dei comuni che sgraviano la macchina burocratica, alleggeriscono il peso fiscale, si fanno carico di attività importanti come la raccolta differenziata e la sicurezza del territorio con la Protezione civile e mettono in moto un processo di modernizzazione delle PA, spesso difficile da trovare.





Le specifiche funzioni sono state così assegnate: il vicepresidente Pasquale Lubinu ha accettato di seguire le funzioni di gestione associata ufficio transizione digitale, subentro soppresso consorzio metanizzazione bacino7, gestione associata servizio bibliotecario e scuola civica di musica (da istituire), funzione di Protezione Civile, ufficio tecnico associato di progettazione, servizio associato Compagnia Barracellare, bilancio e gestione finanziaria;





l’assessore Enrico Lobino, sindaco di Florinas ha preso in carico le funzioni di gestione associata del servizio civile universale, servizio associato S.U.A.P.E., servizio di supporto tecnico amministrativo nell’istruttoria delle pratiche di approvazione e studio di compatibilità idraulica geologica e geotecnica, gestione associata rilascio servizi autorizzazioni paesaggistiche, Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità e contro le discriminazioni di ogni genere;





l’assessore Cristiano Carassino, delegato del comune di Ittiri, ha accettato la delega del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nucleo di valutazione, gestione associata del servizio medico veterinario, interventi di completamento delle infrastrutture viarie, FSC 2014-2020; l’Assessore Giovanni Maria Ninniri, delegato del comune di Ittiri, detiene le deleghe di partecipazione avviso povertà educative, funzione di co-progettazione del trasporto sociale, servizio associato RSPP adempimenti in materie di salute e sicurezza sul lavoro per i dipendenti dei comuni, trasporto scolastico. In via residuale tutte le competenze in materie non formalmente assegnate agli assessori, restano in capo al Presidente Carlo Sotgiu che ha dichiarato:





“Con l’assegnazione delle deleghe assessoriali siamo pronti a proseguire la nostra attività anche se dovremo capire quale sarà il ruolo delle Unioni dei comuni della provincia di Sassari una volta che verrà attivata la nuova città metropolitana. Come spesso accade i sindaci non sono stati coinvolti in questa importante modifica dell’assetto degli enti locali, speriamo non sia l’ennesima creazione di scatole vuote ma che al contempo il ruolo delle Unioni venga rafforzato per la gestione di tutti quei servizi associati che difficilmente potrebbero essere gestiti dalla futura città metropolitana”. Alla nuova giunta insediatasi il 29 marzo 2021, l’Unione, il Presidente, i consiglieri dell’Unione e tutti i comuni appartenenti augurano buon lavoro, con l’auspicio di un epilogo quanto mai prossimo dell’emergenza pandemica, che possa far ripartire con coraggio e a pieno ritmo il normale svolgimento delle attività istituzionali.