Nasce lo Sportello Covid: un servizio di Confcommercio e ATS - Per le aziende interessate dal virus

Come ci si deve comportare? Per rispondere alle domande più ricorrenti di imprenditori e lavoratori, Confcommercio Sud Sardegna ha deciso di rivolgersi all’Ats. “In un momento cruciale nella lotta al COVID 19, è necessaria la massima collaborazione di tutti i soggetti interessati nel favorire ed accelerare il processo di tracciamento e il conseguente isolamento fiduciario dei contatti stretti”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Commissario dell’Ats Sardegna Massimo Temussi: “In questo periodo di difficoltà anche per coloro che si occupano di commercio e che continuano a mantenere le loro aziende attive, la collaborazione è fondamentale per riuscire a superare il momento di emergenza. Questi accordi tra enti servono proprio per velocizzare e facilitare l’accesso ai servizi e snellire la burocrazia”.

In questo contesto ATS Sardegna e Confcommercio Sud Sardegna hanno condiviso una procedura da seguire nella gestione dei casi COVID per fornire alle imprese indicazioni pratiche da attuare per prevenire la diffusione dell’infezione.

Ecco che fare:

quando alla ATS è segnalato un lavoratore accertato Covid positivo, la stessa ne dà comunicazione tempestiva al datore di lavoro ed al medico; viceversa, se è il datore di lavoro a venirne a conoscenza per primo è tenuto a comunicarlo ad ATS con una mail all’indirizzo: sc.coordrtce@atssardegna.it, indicando nell’oggetto: SEGNALAZIONE CASO CONFERMATO, TAMPONE POSITIVO, NOME DELL’AZIENDA.

Nella mail dovranno essere indicati i seguenti dati:

· NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RESIDENZA E N. DI TELEFONO DEL POSITIVO E AZIENDA

· NOME E NUMERO DI TELEFONO del datore di lavoro, RSPP (se figura diversa dal datore di lavoro) e Medico Competente, laddove previsto.

Alla mail dovrà essere ALLEGATO UN FILE COMPILATO con i nominativi dei SOLI CONTATTI STRETTI (familiari e/o colleghi di lavoro e persone con cui il positivo è venuto a contatto), dopo che il datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP (quando figura diversa dal datore di lavoro) e con il medico competente laddove previsto, ha proceduto all’identificazione degli stessi.





? il datore di lavoro informa i propri lavoratori contatti stretti identificati di considerarsi in isolamento fiduciario domiciliare e della necessità di contattare tempestivamente il proprio MMG.

? ATS Sardegna provvederà contestualmente a mettere in carico i contatti stretti ai rispettivi MMG.

ATS metterà a disposizione dei sindaci i nominativi delle persone poste in isolamento domiciliare fiduciario per i relativi controlli attraverso le Forze dell’Ordine.

SPORTELLO COVID - Referenti COVID per ATS Sardegna

Cagliari

Dott.ssa Simonetta Santus ATS Cagliari

sc.coordtce@atssardegna.it - Tel. 339 8757012

Dott. Sergio Antonio Caracoi

sergioantonio.caracoi@atssardegna.it - Tel. 328 8448911

Sulcis

Dott. Antonio Frailis

antonio.frailis@atssardegna.it - Tel. 329 2108549

“Confcommercio”, ha dichiarato Bertolotti, “è concretamente a fianco alle aziende. Sarà cura dei nostri uffici fornire assistenza e supporto. Basterà scrivere a emergenzacovid@confcommerciocagliari.it ed i nostri uffici, in unione con ATS, provvederanno ad affiancare l’azienda” “Ringrazio il dottor Temussi, direttore di ATS, per averci aiutato a disegnare una procedura utile al tracciamento ed alla prevenzione dei contagi”.