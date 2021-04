Gesto di solidarietà dei giovani del Rotaract: quattro tablet per altrettanti reparti ospedalieri

«Un progetto – hanno detto – che abbiamo sposato immediatamente e che ci auguriamo possa essere la scintilla per altre iniziative simili, in grado di allietare la degenza dei ricoverati e connettere più famiglie possibili». «Vi ringraziamo per la sensibilità verso i nostri pazienti – ha detto il direttore della Clinica chirurgica, professor Alberto Porcu – un utile strumento per superare anche la fase di “isolamento” che i degenti, a causa delle restrizioni del Covid che non permettono visite negli ospedali, spesso vivono con sofferenza».





Gli hanno fatto eco la direttrice della Geriatria, Patrizia Tilocca, il direttore di Medicina interna, Franco Bandiera, e per la Clinica ortopedica il dottor Angelino Sanna. Un sicuro strumento indispensabile anche per il reparto, hanno sottolineato tutti, per comunicare, tra l’area rossa e l'area pulita, i dati di monitoraggio dei pazienti che si trovano ricoverati. Alla consegna dei tablet erano presenti anche la dottoressa Anna Carta della Clinica chirurgica che, assieme alla presidente del Rotaract club Sassari Nord Ilaria Genova, ha organizzato la piccola cerimonia nella biblioteca della Clinica al Palazzo Clemente; quindi Gian Paolo Delogu presidente delle Nuove generazioni del Rotary di Sassari.

Per dare ai pazienti ricoverati la possibilità di dialogare, in videochiamata, con i loro parenti all'esterno. Li hanno consegnati i ragazzi del Rotaract club Sassari Nord alla Clinica chirurgica, alla Medicina interna, alla Geriatria e alla Clinica ortopedica dell’Aou di Sassari. La breve cerimonia di donazione si è svolta nella biblioteca della Clinica chirurgica, al quarto piano del Palazzo Clemente. I ragazzi del Rotaract, rappresentati del presidente Incoming Riccardo Palmieri e dai vicepresidenti Incoming Anton Paolo Cardi e Salvatore Mistretta, hanno sottolineato come l’iniziativa sia tesa a ridurre le distanze che oggi, a causa del Covid, separano i pazienti dai loro parenti all'esterno dell'ospedale.