Alghero: Riformatori soddisfatti per l'avvio della procedura per l'Ufficio di Prossimità

Con la costituzione degli uffici di prossimità sul territorio sarà possibile per i cittadini ricevere informazioni e predisporre atti di volontaria giurisdizione per i quali, oggi, occorre invece recarsi fuori città. Ottima, anche la sinergia In unione con i comuni di Ittiri, Monteleone Roccadoria, Villanova Monteleone, Romana, Uri, Olmedo, Putifigari, i centri che precedentemente costituivano il bacino di riferimento dell’ex sede di uffici giudiziari soppressi. La delibera di giunta rappresenta - concludono i Riformatori di Alghero - un primo e significativo passo per il recupero di servizi importanti per la nostra comunità."

"Ad Alghero primi passi per recuperare un servizio pubblico" .Comincia così una nota diffusa dal coordinamento dei Riformatori Sardi e firma di Antonella Baldino. "Bene anzi benissimo,Sindaco, la giunta - prosegue il documento - il nostro Assessore ed in particolare l Assessore avvocato Giovanna Caria che ha colto l importanza dell argomento, sono stati rapidi e diretti, come da noi auspicato e proposto neanche un mese fa , nell ? adoperarsi con impegno ed unità di intenti per cogliere questa preziosa opportunità offerta dalla Regione per l’apertura degli uffici di prossimità.