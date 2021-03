Cerimonia del giuramento all'Accademia di Pozzuoli

“Oggi, dopo aver pronunciato la formula di giuramento, 76 Allievi Ufficiali del Corso Borea VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli entrano a pieno titolo nella grande famiglia dell’Arma Azzurra. A loro esprimo il mio più vivo apprezzamento per la determinazione, la tenacia e la passione che li ha portati ad intraprendere questa bellissima ed impegnativa professione.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli.

“Stamattina, nel corso della cerimonia, ho visto nello sguardo di questi giovani allievi la volontà e la chiara determinazione di voler mettere le loro energie a disposizione del Paese, della comunità internazionale, della collettività. Una scelta encomiabile che li vede, in questa fase iniziale, impegnati negli studi universitari e, successivamente, addestrarsi per prepararsi a svolgere al meglio i compiti istituzionali attribuiti a questa Forza Armata.

Oggi – prosegue Pucciarelli - inizia quindi un percorso che porterà i futuri Ufficiali dell’Aeronautica Militare a proteggere i nostri cieli con impeccabile professionalità e straordinaria passione; ad intervenire generosamente per soccorrere popolazioni colpite da pubbliche calamità; ad assicurare il trasporto d’urgenza di malati e organi per salvare vite umane; ad operare in ambienti interforze e internazionali.

A tutti loro rinnovo il mio vivo apprezzamento per la scelta di vita che hanno appena compiuto. Sono convinta che si impegneranno al massimo delle loro potenzialità, cogliendo tutti gli stimoli culturali che l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli offre, grazie all’altissimo livello del suo Comandante, Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino e di tutto il corpo docente, civile e militare e per la loro capacità di saper trasmettere competenze, conoscenze e valori.” – conclude il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli.