Sassari: alle 15 di oggi assemblea Civica

Il Consiglio comunale è convocato per mercoledì 31 marzo, alle 15.00, a Palazzo Ducale, in modalità telematica, per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – TARI (tassa rifiuti);

2. Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

3. Approvazione tariffe TARI (tassa rifiuti) – Annualità 2021;

4. Approvazione regolamento di gestione dei rifiuti urbani;

5. Mozione, interrogazioni e interpellanza:

• Mozione della consigliera Fundoni e dei consiglieri Masala, Pinna e Mascia su "Piano vaccinazione Casa circondariale di Bancali";

• Interrogazione del consigliere Panu su "Situazione S.V. Maccia d'Agliastru";

• Interrogazione della consigliera Fundoni e dei consiglieri Masala, Pinna e Mascia su "Stato dell'arte iter relativo alla costruzione del nuovo Ospedale della città di Sassari";

• Interrogazione del consigliere Ginesu su "Progetto di fattibilità tecnica ed economica della fermata - viale Sicilia - della Metropolitana leggera di Sassari";

• Interpellanza del consigliere Panu su "Ripristino antichi toponimi nei vicoli chiusi del centro storico".