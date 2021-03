Operazione antidroga della fregata Rizzo nel Golfo di Guinea

“Questa operazione, che ha portato al sequestro di 6 tonnellate di cocaina, è stata svolta in stretta sinergia con l’unità francese d’assalto anfibio Dixmude. I nostri fucilieri della Brigata Marina San Marco hanno garantito dal cielo, a bordo dell’elicottero SH90 organico di nave Rizzo, la sicurezza del team d'assalto anfibio francese che ha abbordato la nave cargo Najlan e sequestrato la sostanza stupefacente. Anche in questa delicata attività – prosegue Pucciarelli - la nostra Marina Militare ha dimostrato di disporre di personale altamente addestrato ad operare in zone critiche e in ambito internazionale, in stretta sinergia con le altre Forze Armate impegnate nella missione Gabinia.





La Marina Militare continuerà la sua missione nel Golfo di Guinea, un’area a rischio per gli attacchi di pirateria ai danni delle imbarcazioni e degli equipaggi in transito, ma allo stesso tempo di estrema rilevanza per il nostro Paese, per la sua stretta connessione con il Mediterraneo ed i forti interessi nazionali correlati.” – conclude il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.

“L’equipaggio della fregata Rizzo, in coordinamento con le forze navali francesi, ha concorso nei giorni scorsi al contrasto ai traffici illeciti di droga in mare nel Golfo di Guinea, uno dei mari del mondo più a rischio per gli attacchi di pirateria, dove la nostra Marina Militare opera da qualche giorno nell’ambito dell’Operazione Gabinia”, con il compito di svolgere attività di prevenzione e contrasto della pirateria e delle rapine a mano armata in mare. Complimenti a tutti i marinai di nave Rizzo!” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.