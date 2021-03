I sindaci approvano il bilancio dell'Unione del Coros - Assegnate le deleghe

Ma l’assemblea, soprattutto in questi anni ha lavorato alla crescita dell’Unione del Coros: aumentano le funzioni associate che hanno migliorato i servizi delle singole amministrazioni, come il servizio associato di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la funzione di Protezione civile che sta per essere portata sul tavolo dell’assemblea per la sua approvazione definitiva e tutte gli altri servizi già approvati come il Cug o il marketing territoriale, o quelli in cantiere, a dimostrazione che il Coros lavora per offrire un supporto importante sulla gestione di servizi fondamentali per il territorio e lo fa armonicamente.





Oltre all’aspetto burocratico legato alle delibere, l’Assemblea ha discusso sul futuro del Patto territoriale Coros-Anglona, che dev’essere portato sul tavolo regionale, per capire quali possono essere gli interventi ulteriori da mettere in cantiere oltre ai progetti già esistenti. Proprio su questo punto i è espresso il presidente Carlo Sotgiu: “In questi giorni, congiuntamente con il presidente dell’Unione dei comuni dell’Anglona, abbiamo predisposto una nota con cui abbiamo chiesto all’Assessorato alla programmazione della Regione Sardegna di attivare la fase 2 del programma di sviluppo territoriale. I sindaci dell’Unione del Coros sono pronti a presentare i propri progetti per ottenere le risorse necessarie a vantaggio di tutto il territorio.”





La Giunta, riunitasi dopo l’assemblea, ha invece ha approvato il Peg, piano esecutivo di gestione e il programma della performance del 2021, ha deciso di aderire all’Asmel, associazione per la sussidarietà e la modernizzazione degli Enti locali per attivare un processo di partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche territoriali, e ha approvato le proposte dell’attività del Cug per il 2021, la nuova funzione associata del Coros che si fa garante delle Pari Opportunità, del benessere di chi lavora contro le discriminazioni.





“Ci sono tutte le condizioni necessarie per lavorare bene e gestire insieme nuove funzioni e servizi.- sottolinea il vicepresidente Pasquale Lubinu- Possiamo migliorare l’azione amministrativa dei comuni e al tempo stesso unire il territorio del Coros - Figulinas in una comunità che sceglie di programmare il suo futuro”

Un pomeriggio di lavoro, che ha permesso ai sindaci di approvare il bilancio, affidare le deleghe delle funzioni associate agli assessori, aggiornare il Dup, e discutere sul futuro del Patto territoriale. La deliberazione dell’approvazione di bilancio è un atto importante: finalmente l’Ente Coros non lavorerà più in dodicesimi, ma potrà gestire i finanziamenti sulla base di un bilancio che ammonta a circa 5 milioni e 600 mila euro. Bilancio che gode di ottima salute, nonostante si porti sulle spalle la preoccupazione delle nuove realtà territoriali delle città metropolitane, non garantendo di fatto la continuità della gestione delle Unioni.