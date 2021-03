Cronaca Alghero: finisce a cazzotti un incidente stradale - Nello scontro nessun ferito, dopo la discussione uno all' ospedale

Succede tra all'incrocio tra via Di Vittorio e Monte Dolla. La causa è una probabile mancata precedenza. A entrare in collisione una Fiat Punto e una Toyota. I due conducenti, una volta scesi dalle auto, attribuiscono colpe uno all'altro. La discussione degenera e partono pugni e calci. Devono arrivare i Carabinieri per mettere fine allo scontro post incidente. Arrivano anche i Vigili del Fuoco e una ambulanza del 118 che carica uno dei due protagonisti e lo porta al Pronto Soccorso per contusioni multiple al viso.