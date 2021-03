Una lettera dal Parco di Porto Conte - Cercasi cestini disperatamente ....

Con un gruppo di amici e qualche cane al seguito, decidiamo di fare una gita al Parco, prima tappa la splendida spiaggia delle Bombarde, giornata bella, calda e tersa, parcheggiamo nel piazzale e, da buoni ecologisti, raccogliamo alcuni rifiuti sparsi (mascherine, buste e bottiglie) con l’intento di conferirle in qualche cestino di rifiuti che, purtroppo, in tutta l’area non ci sono. Pazienza, mettiamo tutto in macchina e ci dirigiamo al Parco. All’ingresso del sentiero di Punta Giglio che porta alla vecchia postazione antiaerea, notiamo un cartello che vietava l’accesso ai cani, chiesto chiarimenti all’addetta del Parco, questa rispondeva che i cani potevano entrare da almeno un anno e che il cartello era superato (perché quindi non rimuoverlo? Mistero!).





Ci incamminiamo lungo il sentiero con il pranzo al sacco e la cacca del cane in una bustina, nella speranza di trovare un cestino. Niente di niente. Proseguiamo imperterriti, ammiriamo il panorama, mangiamo qualcosa e mettiamo gli avanzi in una busta. Al ritorno notiamo ai margini del sentiero un piccolo cumulo di rifiuti abbandonati da tempo, naturalmente tiriamo dritto ed a qualcuno di noi viene l’idea di andare nel piazzale antistante il Museo di Antoine De Saint-Exupéry, dove certamente avremmo trovato un cestino dei rifiuti per liberarci della spazzatura. Vana speranza, subito disillusa, anche lì non c’era niente. Siccome era una situazione al limite del ridicolo, il più buontempone di noi propose di telefonare a Federica Sciarelli di “Chi l’Ha Visto”.





Nonostante tutto eravamo felici di poter continuare la caccia al tesoro, alcuni di noi, esausti, rientravano ad Alghero per conferire la spazzatura nei loro mastelli, altri, indomiti, raggiungevano Fertilia dove, finalmente, trovavano un cestino. Erano trascorse 7 ore ed avevamo percorso 20 Km. Ma alla fine ci siamo riusciti, i cestini ci sono, basta avere la pazienza ed il tempo di cercarli. Noi siamo di Alghero ed abbiamo avuto le difficoltà appena narrate, immaginate i turisti. Per concludere mi chiedo per quale arcano motivo, l'Ente Parco, non abbia pensato, predisposto ed attuato un servizio minimo di conferimento e raccolta rifiuti, per salvaguardare l'ecosistema che è lo scopo primario della sua esistenza."

Giuseppe Bassu

