Annunci Borsa Lavoro dai Comuni della Sardegna - Offerta a Cagliari per 5 attori

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

OLBIA

A Olbia si cercano 2 tirocinanti commessi di vendita.

LOIRI PORTO SAN PAOLO

A Loiri Porto San Paolo si cercano 2 barman, 3 cuochi capi partita, 1 chef de cuisine, 2 camerieri di sala, 3 camerieri di ristorante, 2 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari si cerca 1 apprendista termoidraulico. Si offre un contratto di apprendistato.

NUORO

A Nuoro si cerca 1 commesso di banco. Si offre un contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu si cerca 1 addetto allo sportello informazioni. Si offre un contratto a tempo determinato.

MONASTIR

A Monastir si cerca 1 assistente geologico. Si offre un contratto di collaborazione.

NUORO

A Nuoro si cerca 1 procacciatore di affari. Si offre un contratto di lavoro autonomo.

ARZANA

Ad Arzana si cercano 2 muratori. Si offre un contratto a tempo determinato.

UTA

A Uta si cerca 1 conducente di furgone. Si offre un contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Un’azienda di Alghero cerca 1 specialista di applicazioni web e multimediali. Si offre un contratto a tempo determinato.

SAMUGHEO

Un’azienda cerca per la sede di Samugheo 1 ortodontista 1 radiologo ecografista, 1 cardiologo, 1 medico sportivo. Lavoro autonomo.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu cercano un tirocinante manovale di magazzino.

SUNI

A Suni si cerca un serramentista in legno. Si offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia un’azienda cerca 2 fabbri ferrai. Si offre un contratto a tempo determinato.

SORGONO

A Sorgono si cerca un termoidraulico. Si offre un contratto a tempo determinato.

CABRAS

Un’azienda di Cabras cerca 4 muratore, 2 installatori e manutentori di impianti fotovoltaici, 2 termoidraulici. Si offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari si cercano 5 attori. Si offre un contratto di collaborazione.

SAN SPERATE

Un’azienda di San Sperate cerca un tirocinante geometra.

PATTADA

A Pattada si cerca 1 assistente sociale. Si offre contratto a tempo determinato

ELMAS

A Elmas si cercano 10 autisti di autobus e 10 autisti di taxi. Contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu si cercano 5 muratori in pietra e mattoni, 5 manovali edili, 5 elettricisti impiantisti di cantiere, 1 tecnico della gestione dei cantieri. SI offre un contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Un’azienda di Assemini cerca un consulente commerciale. Offre un contratto di collaborazione.

PLOAGHE

Un’azienda di Ploaghe cerca un tirocinante addetto alla contabilità

BADESI

A Badesi si cercano 80 tirocinanti addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva.

MURAVERA

A Muravera si cercano 1 barista e professioni assimilate, 4 cuochi capi partita, 6 camerieri di sala, 3 aiuto cuochi di ristorante, 4 figure per la mansione di primo commis, 5 commis ai piani, 3 inservienti di cucina, 4 lavapiatti, 4 cuochi capi partita, 5 aiuto camerieri di ristorante, 5 tuttofare d’albergo, 1 massaggiatore estetico. Si offre contratto a tempo determinato.

AGLIENTU

Ad Aglientu si cercano 1 cuoco pizzaiolo, 1 commesso di banco, 3 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

SARROCH

A Sarroch si cerca 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

LOTZORAI

A Lotzorai si cercano 5 commis ai piani, 3 lavapiatti, 5 aiuto camerieri di ristorante, 3 inservienti di cucina, 5 tuttofare d’albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA TERESA DI GALLURA

A Santa Teresa di Gallura si cerca 1 ragioniere commercialista. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SINISCOLA

A Siniscola si cerca 1 tirocinante ragioniere.

LA MADDALENA

A La Maddalena si cercano 3 apprendisti: stampatore di resina, montatore tecnico nautico e allestitore nautico.

SESTU

A Sestu si cercano 1 tecnico dei cantieri edili, 5 muratori e 5 manovali. Si offre contratto a tempo determinato.

OROSEI

Ad Orosei si cercano 1 autotrasportatore merce e 1 marmista. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SASSARI

A Sassari si cercano 4 elettricisti di impianti. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro si cerca 1 maestra d’asilo. Si offre contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Ad Assemini si cerca 1 impiegato di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.

BAUNEI

A Baunei si cerca 1 conduttore macchine forestali. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari si cercano 1 sistemista multipiattaforma e 1 addetto alle buste paga. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena si cercano 2 antennisti, 1 lavapiatti, 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Ad Oristano si cerca 1 termoidraulico. Si offre contratto a tempo determinato.

MOGORO

A Mogoro si cerca 1 consulente del lavoro. Si offre contratto a tempo indeterminato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena si cerca 1 necroforo. Si offre contratto a tempo determinato.

ARBOREA

Ad Arborea si cerca 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTELSARDO

A Castelsardo si cercano 10 bagnini di salvataggio. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro si cerca 1 maestra d’asilo. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali si cercano 3 cuochi pizzaioli, 2 cuochi pasticceri. 2 portieri di notte. Si offre contratto a tempo determinato.

STINTINO

A Stintino si cercano 7 cuochi pizzaioli, 5 cuochi pasticceri, 5 portieri di notte. Si offre contratto a tempo determinato.