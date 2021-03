L'Europa premia le donne che nella loro impresa scelgono l'innovazione

Il Consiglio europeo dell’Innovazione ha lanciato la sesta edizione del Premio europeo per Donne innovatrici, finanziato nell’ambito del programma Orizzonte Europa. Il montepremi di 350.000 euro andrà ripartito tra quattro donne imprenditrici che abbiano realizzato importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato. Il termine per le candidature scade il 30 giugno.





Il Premio europeo per le Donne Innovatrici ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza pubblica della necessità di maggiore innovazione e di un maggior numero di donne innovatrici. Il Premio intende dare un riconoscimento a imprenditrici innovatrici che si siano distinte per eccellenza scientifica e capacità imprenditoriali e che siano d’esempio per altre donne. Infatti, sebbene le donne siano sempre più attive nella ricerca, ancora troppo poche sono quelle che danno vita a imprese innovative. Possono partecipare alla competizione donne imprenditrici residenti nell’UE o in uno stato associato al programma Orizzonte Europa, fondatrici o co-fondatrici di un’azienda attiva, registrata prima del 1° luglio 2019.





Saranno assegnati tre premi da 100.000 euro ciascuno. Un riconoscimento particolare, il "Rising Innovator Award", con una dotazione di 50.000 euro, è destinato alle giovani innovatrici all’inizio della loro carriera (nate dopo il 1989). .