Cronaca Uri: minorenni a spasso durante la notte in zona rossa

I Carabinieri della Stazione hanno sanzionato hanno sanzionato la notte scorsa due giovani di 17 anni che passeggiavano per le vie del paese oltre l'orario imposto dalle norme sanitarie. Il più noto coprifuoco dopo le ore 22. Il Comune di Uri è stato classificato zona rossa in quanto interessato da un numero importante di persone risultate positive al Covid 19. Una ragione in più per osservare rigorosamente le norme in vigore.