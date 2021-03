Sassari: spacciavano in casa - Irruzione dei Carabinieri : arrestata una coppia

Durante la perquisizione gli uomini dell'Arma hanno trovato 300 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione, un paio di centinaia di euro e il materiale abitualmente utilizzato per la preparazione delle dosi. Da segnalare che la donna, nel tentativo di impedire l'ingresso dei Carabinieri, ha tentato di opporsi con violenza e per questa ragione è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. La coppia è stata naturalmente arrestata in regime di arresti domiciliairi.

Da tempo erano tenuti d'occhio fino a quando i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Sassari non hanno deciso di intervenire sorprendendo G.A.S., 48 anni, sassarese, e la sua convivente, J.S. 32 anni di origine bosniaca, mentre cedevano una dosa di sroga a una terza persona. Quest'ultima alla vista del Militari si è data alla fuga, gettando la droga che aveva ricevuto. Recuperata poi dai Carabinieri.