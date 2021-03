Cronaca Cocaina e marijuana a casa: arrestato un sassarese

Un sassarese di 37 anni, F.F., pregiudicato da tempo residente a Valledoria, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia per detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato nella sua abitazione 35 dosi di cocaina pronte a essere avviate allo spaccio, marijuana , diverse centinaia di euro, sostanze per il taglio dello stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari.