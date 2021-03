Sorpresi a rubare arrestati padre e figlio albanesi

I militari si sono recati sul posto e hanno, unitamente ai colleghi della Polizia locale, e hanno trovato 2 persone che stavano smontando alcune rotaie in ferro utilizzate come struttura portante del tetto. Sorpresi in flagranbza di reato i due hanno tentato di scappare ma sono state subito ripresi. Si tratta di B.K., albanese di 42 anni, e del figlio M.K. di 23. Entrambi sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice.

I militari della Capitaneria di Porto di La Maddalena, in servizio presso la sala operativa , nel pomeriggio di sabato scorso hanno segnalato alla stazione dei Carabinieri di aver visto, tramite l'apparato di video sorveglianza, 2 persone che si erano introdotte nell'installazione di Guardia Vecchia, in un casotto sul lato est.